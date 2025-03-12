الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

مدبولي: طرح 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر بتوجيهات من السيسي

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإطلاق مشروع إسكان جديد، يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية عقب عيد الفطر، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير السكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع وتحقيق التنمية العمرانية.  

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الرئيس اجتمع مع وزير الإسكان لمتابعة تفاصيل المشروع الجديد، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ خططها لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم.  

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أن الأسبوع الجاري شهد نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقد عدة اجتماعات لمتابعة الملفات المهمة، من بينها اجتماع مع وزير السياحة والآثار لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية في مصر والعالم.  

كما جدد مدبولي تأكيد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الدولة لم ولن تحيد عن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، انطلاقًا من التزامها التاريخي بهذه القضية.

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