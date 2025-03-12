الأربعاء 12 مارس 2025
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وكيل صحة سوهاج يتابع سير العمل بمستشفى طهطا العام

وكيل مديرية صحة بسوهاج
وكيل مديرية صحة بسوهاج

قام الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية الصحة بسوهاج وفريق من  الإدارات الفنية المعنية بالمديرية والدكتور أحمد صابر مدير المستشفى، بالمرور على مستشفى طهطا العام وذلك لمتابعة سير العمل ميدانيًا ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومدى انضباط الطاقم الطبي بالمستشفى، حيث تم المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ وبنك الدم ووحدة العناية المركزة ووحدة الحضانات وغرف العمليات ووحدة  الكلى وكذلك مطبخ المستشفى.

وأكد مكرم فى تصريحاته أن الزيارة جاءت ذلك لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من التزام وانتظار الخدمة الطبية والفريق الطبي بأماكن عملهم.

وأشار" مكرم " إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل بالمرور على المستشفى للعرض على الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة لإتخاذ اللازم وعلى هامش الزيارة تم عقد اجتماع مع إدارة المستشفى وفريق المرور.

ويأتي ذلك المرور بناء على توجيهات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج وضمن خطة المديرية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية بالمحافظة واستكمالًا لخطة المتابعة والمرور على المنشآت الصحية بالمحافظة.

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