مدبولي: افتتاح المتحف الكبير فرصة ذهبية للترويج للسياحة المصرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض الترتيبات النهائية الخاصة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية في مصر والعالم.

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة عليا لمتابعة جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الاحتفالية المهمة، والتأكد من جاهزية كافة التجهيزات اللوجستية والفنية، بما يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

وأشار مدبولي إلى أن الاحتفالية ستكون فرصة عظيمة لإبراز ما تحقق من إنجازات ضخمة في مختلف القطاعات التنموية، وخاصة في مجال السياحة والآثار، لافتًا إلى أن الحدث سيحظى بمتابعة دولية واسعة، مما يجعله فرصة ذهبية للترويج لمصر كوجهة سياحية رائدة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالمحاور المرورية والشوارع المحيطة بالمتحف، بما يشمل أعمال الرصف والإنارة والنظافة والتنسيق الحضاري، لضمان ظهور المنطقة بأفضل صورة أمام الزوار والوفود المشاركة في الحدث.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تسابق الزمن لإنهاء كافة الاستعدادات على أعلى مستوى، لضمان خروج الاحتفالية بشكل مشرف يعكس عظمة الحضارة المصرية، ويمثل نقطة انطلاق جديدة للسياحة الثقافية في مصر.

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