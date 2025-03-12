فقرة تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، فقرة تدريبات تأهيلية للاعبين خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.

وقام الجهاز الفني بتقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، وكان الجزء الأول عبارة عن تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة، في حين تضمن الجزء الثاني تدريبات بالكرة.

وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي وفقًا للبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

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