مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد قليل

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستعراض مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والإجابة على أسئلة الصحفيين حول القضايا الراهنة.

ومن المقرر أن يتناول رئيس الوزراء خلال المؤتمر عددًا من الملفات المهمة، من بينها جهود الحكومة في ضبط الأسواق، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية، بالإضافة إلى مستجدات التعاون مع المؤسسات الدولية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهي: مساحة 22.839 فدان تقريبا تعادل 95946 مترا مربعا ناحية دمشقين، ومساحة 14.3 فدان تعادل 60221 مترا مربعا ناحية هوارة.

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