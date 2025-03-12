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رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر تتفقد المخزن اللوجيستي بالعريش

رئيسة الاتحاد الدولي
رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر

زارت اليوم كيت فوربس، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر عدد من مخازن الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وتفقدت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر المخزن اللوجيستي التابع للهلال الأحمر المصري الخاص في تخزين المساعدات الإغاثية لغزة واستمعت لشرح تفصيلي من قيادات الهلال الأحمر المصري عن كيفية نقل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

 

واطلعت على المساعدات الإنسانية الحيوية التي لا تزال ممنوعة من الدخول إلى غزة، إلى جانب الجهود الاستثنائية المبذولة لتوسيع نطاق الدعم الإنساني للقطاع

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وكان جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة زار اليوم الأربعاء الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام للاطمئنان على حالتهم الصحية وحرص السفير على الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش وثمن السفير جهود مصر في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني. 

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