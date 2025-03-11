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اقتصادية قناة السويس: ميناء العريش استقبل 52 سفينة لتصدير بضائع الصب فبراير الماضي

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر فبراير الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4 ملايين طن كطاقة محققة، وعدد  حاويات 327 الف حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 252 سفينة متنوعة خلال الشهر.

 

اقتصادية قناة السويس ميناء العريش استقبل  52 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية خلال فبراير الماضي 

 

واستقبل ميناء العريش البحري عدد 52سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 586 الف طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي شهده ميناء العريش.

 

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 69 سفينة  بطاقة محققة 328 الف طن وعدد حاويات 19 الف حاوية مكافئة

واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر فبراير 2025   عدد131 سفينة بطاقه محققة  3,2 مليون طن وعدد حاويات 308 ألف حاوية مكافئة.

 

هذا وتعمل الهيئة دائمًا على جذب الخطوط الملاحية العالمية والمستثمرين لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المختلفه في ظل ما تشهد موانيها من أعمال تطوير شملت البنية التحتية والفوقية خاصة الأرصفة البحرية القادرة علي إستيعاب السفن العملاقة.

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