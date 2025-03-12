الأربعاء 12 مارس 2025
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رياضة

سر موافقة بنتايج على تفعيل عقده مع الزمالك؟

محمود بنتايج
محمود بنتايج

تلقى اللاعب المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للزمالك خلال الفترة الماضية عدة عروض من أندية أخرى، ولكن رغبته الأولى كانت البقاء داخل جدران نادي الزمالك.

وقع محمود بنتايج على عقد جديد مع الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل، لينتهي تعاقده في موسم 2027-2028، هذه الخطوة تعكس التزام نادي الزمالك باستمرار تحسين صفوف الفريق واحتفاظه بالعناصر المميزة التي تساهم في نجاحه، خاصة في ظل التنافس القوي في البطولات المحلية والدولية.

بقاء محمود بنتايج يعد إضافة قوية للزمالك، تساعد على تحقيق أهداف الفريق، كما أن هذه الصفقة تعكس استراتيجية النادي في الحفاظ على استقرار الفريق وضمان تماسكه من خلال الاعتماد على اللاعبين الذين يعطون كل شيء من أجل القميص الأبيض.

 

كانت رغبة بنتايج في المشاركة بشكل أساسي في التشكيلة سببا رئيسيًا في قراره بالبقاء مع الفريق، حيث تألق في مركزه وقدم أداء متميزًا منذ انضمامه إلى الفريق.

وضم الزمالك محمود بنتايج في الصيف الماضي من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب، ومع تألقه على المستوى الفني، أصبح الظهير الأيسر أحد العناصر الأساسية في خط دفاع الفريق، في ضوء ذلك، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن تفعيل بند شراء اللاعب رسميًا.

 

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