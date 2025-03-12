مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اجتماعًا مهمًا اليوم الاربعاء بحضور جميع أعضاء المجلس وذلك بمقر النادي.



وسيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص شؤون النادي والفرق الرياضية المختلفة، وعقد جلسة مع لجنة التخطيط والتطوير لقطاع كرة القدم والتي يترأسها الكابتن حسين لبيب وتضم كل من أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام وعمرو الجنايني، وستقوم اللجنة اليوم بعرض التصور المقدم منها لإعادة هيكلة قطاع كرة القدم والعمل على تطوير هذا الملف على مستوى جميع فرق الكرة بالنادي.



وفي نفس الوقت يستعرض مجلس الإدارة التصور المقترح بخصوص إدارة الإعلام بالنادي خلال الفترة المقبلة، وكذلك بحث الهيكلة المالية والتنظيمية بالنادي.

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