الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تداول وثيقة تفاهم بين الحكومة السورية والزعيم الروحي للدروز

الزعيم الروحي للدروز،
الزعيم الروحي للدروز، فيتو

كشفت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، عن وثيقة تفاهم "ليست نهائية" بين الحكومة السورية والزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، وتناولت آلية اندماج محافظة السويداء في مؤسسات الدولة السورية.

موفد الإدارة السورية الجديدة

ونقلت وسائل إعلام محلية في المحافظة عن مصدر من الرئاسة الروحية، قوله: إن "وثيقة التفاهم الصادرة هي سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة، وليست اتفاقا نهائيا".

وأضاف المصدر أن "موفد الإدارة السورية الجديدة تعهد بأن تلتزم الدولة بتنفيذ الطلبات"، مشيرا إلى وجود ملفات عديدة أخرى لا تزال المفاوضات مستمرة حولها.

تفاصيل الوثيقة المتداولة 

وجاء في تفاصيل الوثيقة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التي نقلها تلفزيون "سوريا":

تفعيل الضابطة العدلية فورا.
تفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية.
تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكل الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع.
صرف كل الرواتب المتأخرة للموظفين فورا.
إعادة النظر في جميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 8 من كانون الأول الماضي.
أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيا قبل 8 من كانون الأول الماضي.
إصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا.
الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين.
الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل.
اتخاذ مبنى الحزب سابقا مقرا رئيسا للجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وثيقة تفاهم طائفة الموحدين الدروز مؤسسات الدولة السورية وثيقة التفاهم الحكومة السورية وفد الإدارة السورية الجديدة موفد الإدارة السورية تفاصيل الوثيقة المتداولة سوريا وزارة الدفاع

مواد متعلقة

سوريا ومستنقع حرب الأقليات، خبير علاقات دولية يحذر من كارثة قادمة

الشرع يتوعد بمعاقبة المسؤولين عن إراقة الدماء في سوريا

بيان من مجلس سوريا الديمقراطية بشأن اتفاق مظلوم عبدي وأحمد الشرع

بيانان من السعودية والأردن عن الاتفاق بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

زغلول صيام يكتب: أبو ريدة الذي لا نعرف قيمته.. والكرة المصرية التي وصلت الحضيض!

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

اجتماعات مستمرة لمجلس الأهلي لإعلان عدم استكمال الدوري

حقيقة اختراق طالب مصري لـ تويتر.. خبير فرنسي يتهمه بشن هجوم إلكتروني.. وأيلون ماسك يعترف بأكبر قرصنه في تاريخ المنصة

منوعات

المزيد

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 12-3-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 فى الإمارات

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الاربعاء 12-3-2025 بالأسواق

عباد الشمس يسجل 135 جنيهًا للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رغم تراجع التضخم.. نسب الزيادة فى 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

طالبة تسأل: هل يجوز الصلاة بالبنطلون أو قراءة الأذكار بدون الحجاب؟ علي جمعة يرد (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يشرح أوصاف قلوب المحبين لله ورسوله (فيديو)

طالب يسأل: ليه ربنا فرض الحجاب على النساء بس؟ علي جمعة يوضح الأسباب

المزيد
الجريدة الرسمية