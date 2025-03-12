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محافظ الجيزة: تفتيش عمالي على 168 منشأة وتحرير 133 محضر مخالفة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرار جهود مديرية العمل في التفتيش على المنشآت وتوفير فرص العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

855 فرصة عمل وتعيين 25 من ذوي الهمم

وأوضح محافظ الجيزة أن مديرية العمل وفرت 855 فرصة عمل بالقطاع الخاص خلال الشهر الماضي، مع تعيين 25 شابًا من ذوي الهمم من بين المسجلين بمكاتب التشغيل، في إطار دعم العمالة الشابة وتعزيز فرص التوظيف.

حملات التفتيش العمالي ورصد المخالفات

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 168 منشأة يعمل بها 15,924 عاملًا، مما أسفر عن تحرير 133 محضر مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق العمال وتهيئة بيئة عمل آمنة.

متابعة التشغيل الخارجي وسلامة بيئة العمل

كما تم مراجعة 674 عقد عمل للخارج، لضمان توافقها مع اللوائح، ومعاينة 6 شركات إلحاق عمالة بالخارج للتحقق من التراخيص واستيفاء الاشتراطات، والتفتيش على 39 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية تضم 6,004 عمال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة.


تدريب مهني ونشر ثقافة العمل الحر

وأشاد المحافظ بجهود المديرية في دعم الشباب، سواء من خلال التوظيف بالقطاع الخاص، أو برامج التدريب المهني ونشر ثقافة العمل الحر، إضافةً إلى رعاية العمالة غير المنتظمة.

من جانبه، أوضح محمد رمضان، مدير مديرية العمل بالجيزة، أنه تم تنظيم 4 ندوات حول السلامة والصحة المهنية ومخاطر الحريق، استفاد منها 125 عاملًا، كما تم استخراج 2,748 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة مهنة لدعم العمالة الفنية والمهنية.

جهود محافظة الجيزة في دعم سوق العمل

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الجيزة على تحسين بيئة العمل، وتوفير فرص تشغيلية جديدة، بما يساهم في الحد من البطالة، ورفع مستوى السلامة المهنية في أماكن العمل المختلفة.

 

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