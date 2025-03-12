استطلاعات رأي بشأن عادات رمضان.. 91% من المصريين يرون أن الشهر الكريم يمثل وقتًا للتأمل الروحاني.. و50% يقللون عدد ساعات النوم

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا حول "عادات وتقاليد رمضان"، حيث ذكر التحليل أن شهر رمضان المبارك يحلّ كل عام محمّلًا بأجوائه الروحانية والعائلية، لكنه أيضًا يأتي مع تغيرات اقتصادية وسلوكية ملحوظة، ويظل التوازن بين التمسك بالعادات والتقاليد والاستجابة لإغراءات التسوق تحديًا يواجه الأفراد والمجتمعات، خاصة في ظل التحولات الرقمية ونمو التجارة الإلكترونية، فرمضان هو أيضًا موسم تسويقي بامتياز، حيث تزدهر الحملات الإعلانية، وتنتشر التخفيضات الكبيرة على المنتجات الغذائية، والملابس، والأجهزة المنزلية؛ استعدادًا لعيد الفطر المبارك، ومع انتشار التجارة الإلكترونية والتطبيقات الذكية، بات من السهل التسوق من المنزل.

العادات الرمضانية وسلوك التسوق خلال الشهر الكريم

وأشار التحليل إلى أنه في فبراير 2025، أجرت شركة إبسوس للدراسات والأبحاث استطلاعًا شاملًا حول العادات الرمضانية وسلوك التسوق خلال الشهر الكريم، شمل 3000 مشارك من ست دول، وهي: مصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وهدف الاستطلاع إلى تقديم رؤية متعمقة حول أنماط الاستهلاك والتغيرات في سلوك الأفراد خلال شهر رمضان، مع التركيز على العادات الشرائية، وأنواع المنتجات الأكثر طلبًا، وتأثير الشهر الفضيل في القرارات الاستهلاكية. كما يسعى إلى تحليل تأثير العوامل الثقافية والاقتصادية في سلوك المستهلكين في هذه الدول.

وأوضح التحليل أن الجوهر الروحاني لـ شهر رمضان يظل الأكثر بروزًا، حيث يقدّر المشاركون في الاستطلاع روحانية رمضان بشكل أساسي، يليها تجمعات الإفطار والعائلة، وراى 87% من المشاركين في الاستطلاع أن رمضان هو وقت للتأمل الروحاني وزيادة التدين، بينما أكد 84% أهمية المشاركة في الأعمال الخيرية. أما في مصر، فرأى 91% من السكان أن رمضان يمثل وقتًا للتأمل الروحاني العميق والتفرغ للعبادات، وركز 89% من المصريين على الأعمال الخيرية.

50 % من المشاركين في الاستطلاع يُقدِّرون أنهم ينامون ساعات أقل خلال رمضان

أشار التحليل إلى أن 50% من المشاركين في الاستطلاع يُقدِّرون أنهم ينامون ساعات أقل خلال رمضان، في حين أن هناك 32% يحافظون على عدد ساعات النوم نفسها، بينما هناك 18% ينامون عدد ساعات أكثر، ورغم قلة ساعات النوم، فإن الكثيرين يحافظون على مستويات نشاطهم وإنتاجيتهم في العمل، وترتفع نسبة المشاركين الذين ينامون عدد ساعات أقل في كل من: الإمارات بنحو 55%، ومصر 53%، ثم الأردن 52% والسعودية بنحو 50%.

وأوضح التحليل أنه نتيجة مشاعر الحنين المشتركة لشهر رمضان، تظل الأسرة هي المحور الرئيس خلال الشهر الفضيل، حيث يُفضل 86% أن يقضوا وقتًا أطول مع العائلة مقارنة بالأصدقاء خلال شهر رمضان، وهي النسبة نفسها في مصر، كما يشعر 76% من المشاركين أن شهر رمضان يثير فيهم شعورًا بالحنين إلى الماضي، ويعيدهم إلى الأوقات العائلية الفريدة.

ومع ذلك، يلاحظ العديد من الأشخاص تراجع التجمعات حول مائدة الإفطار مقارنة بالماضي؛ مما يعزز الشعور بتغير روح رمضان، حيث يرى 56% أن الأجواء الرمضانية لم تعد بالقوة نفسها التي كانت عليها سابقًا، بينما يشعر 55% بأن عدد الأشخاص الذين يجتمعون على مائدة الإفطار أصبح أقل مما كان عليه في الماضي.

40 % من الأشخاص يفضلون قضاء وقت أطول في المنزل وتقليل خروجهم طوال شهر رمضان

وأضاف التحليل أن 40% من الأشخاص يفضلون قضاء وقت أطول في المنزل وتقليل خروجهم طوال شهر رمضان، مقابل 31% يختارون قضاء وقت أطول خارج المنزل، في حين أعرب 52% من المصريين المشاركين في الاستطلاع عن أنهم يفضلون قضاء وقت أطول خارج المنزل، مقابل 23% يرغبون في قضاء وقت أقل في الخارج.

وأوضح التحليل أنه مع تزايد الوقت الذي يقضيه الأشخاص داخل منازلهم، فإنهم يركزون على تزيين مساحاتهم لتعزيز الأجواء الاحتفالية، حيث يفضل 71% تزيين منزلهم في رمضان، وتزداد هذه النسبة في مصر لتصل إلى 92%.

وتناول التحليل ما كشف عنه استطلاع لشركة "Snapcart"، المتخصصة في خدمات المتسوقين، بأن 80% من الإندونيسيين يستعدون للاحتفال بشهر رمضان 2025، وفي حين أن هذه الأغلبية تشمل المسلمين الذين يحتفلون بالشهر الكريم، ويُظهر الاستطلاع أيضًا أن 7% من غير المسلمين في إندونيسيا يشاركون أيضًا في الاحتفالات؛ مما يسلط الضوء على كيف أصبح رمضان احتفالًا ثقافيًّا يشارك فيه الكثيرون بغض النظر عن خلفيتهم الدينية، وفي الوقت نفسه، ذكر 13% من المستجيبين أنهم لا يحتفلون برمضان.

75 % من الأشخاص المشاركين في استطلاع شركة إبسوس يرون أن شهر رمضان فترة للوعي الصحي

وأشار التحليل إلى أن 75% من الأشخاص المشاركين في استطلاع شركة إبسوس يرون أن شهر رمضان فترة للوعي الصحي والتجديد الجسدي، وفي إطار التركيز على الصحة، يفضل الناس طهي الطعام في المنزل بدلًا من تناول الطعام خارج المنزل خلال شهر رمضان، حيث يُفضل معظم الأفراد (86%) تناول وجبات منزلية، مقابل 14% يفضلون الوجبات في الخارج، وتتقارب هذه النسب مع مصر؛ حيث يفضل 85% من المصريين تناول الوجبات داخل المنزل في رمضان، مقابل 15% في الخارج.

وعادةً ما يبدأ الأشخاص إفطارهم بالتمر، يليها الطبق الرئيس. وأفاد 85% من المستجيبين للاستطلاع بأنهم يتناولون وجبات خفيفة بعد الإفطار، سواء كانت صحية أو غير صحية. ورغم الشعبية الكبيرة للخيارات الصحية، حيث أشار 70% إلى حرصهم على تناول وجبات خفيفة صحية بعد الإفطار، فإن العديد منهم ينغمس أيضًا في خيارات أقل صحية، حيث أفاد 52% من الأفراد بأنهم يتناولون وجبات خفيفة غير صحية بعد الإفطار.

وأضاف التحليل أن السحور يُمارس على نطاق واسع من قِبل (80%) من المشاركين في الاستطلاع، وترتفع هذه النسبة في مصر حيث أعرب 90% عن اهتمامهم بتناول وجبة السحور، تليها السعودية بنسبة 89%، والإمارات بنحو 86%، والكويت بنسبة 77%.

ومن حيث الوزن، يحرص 38% من المشاركين على فقدان الوزن خلال شهر رمضان، بينما يحافظ 41% على وزنهم مستقرًا، رغم التغيرات في أنماط الأكل. وفي المقابل، يشهد 22% زيادة في الوزن خلال الشهر الكريم.

أشار التحليل إلى أنه وفقًا لاستطلاع إبسوس، يضع الكثيرون التخطيط المالي على رأس أولوياتهم خلال شهر رمضان، والاستعداد للالتزامات الشخصية والجماعية، وتخصيص الأموال مقدمًا للزيادات المتوقعة في النفقات، حيث يعطي 55% من المشاركين في الاستطلاع أولوية للتخطيط المالي خلال شهر رمضان، في حين يحرص48% على توفير المزيد من المال في الأشهر التي تسبق شهر رمضان؛ استعدادًا للنفقات المتزايدة، ومع ذلك، يرتفع الإنفاق خلال الشهر لدى 62% من الأفراد. مقابل 13% ينفقون أقل.

وأوضح التحليل أن مصر تُعد الدولة الأكثر تخطيطًا ماليًّا خلال شهر رمضان، حيث أشار 62% إلى أنهم يعطون الأولوية للتخطيط المالي خلال شهر رمضان، تليها السعودية بنسبة 57%، والكويت 56%، ولبنان 54%، والإمارات 52%، بينما تأتي دولة الأردن الأقل بنسبة 48%، في حين تأتي لبنان في مقدمة الدول الأكثر إنفاقًا، على الرغم من الجهود المبذولة للتخطيط والتوفير، فيجد 79% من المشاركين في لبنان أن متطلبات شهر رمضان تؤدي إلى زيادة الإنفاق، تليها مصر بنسبة 75%، ثم السعودية بنسبة 60%.

وأشار التحليل إلى أن المتاجر تعتمد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستهلكين، فتقدم لهم عروضًا مصممة خصيصًا وفقًا لاهتمامات العملاء، إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن هناك 75% يختارون التسوق داخل المتاجر خلال شهر رمضان بدلًا من التسوق عبر الإنترنت وفقًا لاستطلاع إبسوس.

فالمتسوقون في دول الاستطلاع يستمتعون في الغالب بتجربة التسوق داخل المتاجر خلال شهر رمضان، على الرغم من تنوع الأساليب؛ ويسعى العديد منهم إلى الحصول على الصفقات والتمسك بالمألوف، بينما يميل آخرون إلى المغامرة واستكشاف العلامات التجارية والعناصر الجديدة، ويفضل 75% من المتسوقين التسوق من المتاجر الفعلية، مقابل 25% يفضلون التسوق أونلاين.

لبنان تُعد الدولة الأكثر تسوقًا في المتاجر بنسبة بلغت 94%

وذكر التحليل أن لبنان تُعد الدولة الأكثر تسوقًا في المتاجر بنسبة بلغت 94%، تلتها الأردن 84%، ومصر 75%، والكويت 73%.

أوضح التحليل أن أكثر من نصف المتسوقين بنحو 53% يترقبون العروض والخصومات التي ستقدم خلال شهر رمضان، حتى أن نحو 39% من المتسوقين يؤجل عمليات الشراء الكبيرة للاستفادة من الخصومات، وتأتي السعودية في مقدمة الدول العربية للاستفادة من الخصومات في رمضان بنحو 66% من المتسوقين، ثم الإمارات 59%، والكويت، ومصر بالنسبة نفسها 56%.

وتناول التحليل الاستطلاع الذي أجرته شركة أمازون لسلوكيات التسوق في رمضان في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية عام 2024، حيث خطط المزيد من المتسوقين في الدولتين عبر أمازون لبدء استعداداتهم مبكرًا لشهر رمضان 2025، حيث أشار 34% إلى أنهم سيبدءوا الاستعداد قبل قدوم رمضان ب 30 يومًا (+4% مقارنة بالعام الماضي)، و27.4% يفضلون البدء قبل 14 يومًا. فمع بدء المتسوقين استعداداتهم لشهر رمضان مبكرًا والانخراط في أنشطة منزلية، مثل: الطهي، وإعادة تزيين المنزل، يكون هناك انفتاح متزايد لاستكشاف العلامات التجارية الجديدة التي يمكن أن تعزز هذه التجارب.

وبالنسبة للعديد من الإندونيسيين، يزيد الإنفاق المنزلي خلال شهر رمضان، حيث أشار 75% من المستجيبين في استطلاع شركة "snapcart" إلى أنهم يتوقعون عادة أن ترتفع نفقاتهم خلال الشهر الكريم. وفي الوقت نفسه، أعرب 13% من المستجيبين عن أن إنفاقهم يظل مشابهًا لإنفاقهم في الشهر الكريم مع الأشهر الأخرى، بينما يتوقع 11% من المشاركين في الاستطلاع في إندونيسيا أنه خلال شهر رمضان، سينفقون أقل من المعتاد.

بالإضافة إلى ذلك؛ دفع المناخ الاقتصادي الحالي العديد من الإندونيسيين إلى إعادة النظر في ميزانياتهم لشهر رمضان. ووفقًا لهذا الاستطلاع، يخطط 38% من المشاركين لتقليص إنفاقهم، بينما يعتزم 15% زيادة ميزانياتهم لهذا الشهر الفضيل، وترى نسبة كبيرة (25%) من المشاركين أنه لن يكون هناك فرق في إنفاقهم مقارنة بالسنوات السابقة، في حين أن 22% لم يتخذوا قرارهم بعد، ربما بانتظار رؤية كيف تتطور الظروف الاقتصادية.

وعن أبرز مظاهر الاحتفالات المختلفة عبر الدول الإسلامية؛ اختتم التحليل بالإشارة إلى أن أكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم يحتفلون بشهر الصيام، وبينما تتشابه العديد من العادات خلال الشهر الفضيل في مختلف الدول، فإن بعض التقاليد تظل مميزة لكل ثقافة ومنطقة على حدة.

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