الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء غدًا ويعقبه المؤتمر الصحفي الأسبوعي

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم
ads

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي يستعرض خلاله رئيس الوزراء عددًا من الملفات المهمة ونتائج مناقشات المجلس، بالإضافة إلى الرد على استفسارات وسائل الإعلام حول القضايا المطروحة على الساحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة المؤتمر الصحفي الأسبوعي ر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يُتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات

رئيس الوزراء يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر

مدبولي: إصلاحات جمركية جذرية لدعم الصادرات ولا مكان للبيروقراطية

الحكومة تستعين بالقطاع الخاص كمستشار رسمي لتنمية الصادرات

الحكومة: دعم غير مسبوق للمصدرين وتيسيرات ضريبية قادمة

مدبولي: خطة واضحة بالجمارك لخدمة قطاع الاستيراد والتصدير

إصلاح جمركي صارم، مدبولي: لا مكان للمهربين في مصر

رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات

الأكثر قراءة

الأهلي يخوض مرانه على ملعب النادي بمدينة نصر بدلا من مواجهة الزمالك

مفاجأة، حافلة الأهلي تصل إلى فرع مدينة نصر بدلا من استاد القاهرة

خالية تماما، لقطات من غرفة ملابس الأهلي بستاد القاهرة قبل القمة 130

بعد انسحابه من لقاء القمة، لقطات من مران الأهلي الجماعي على ملعب مدينة نصر

بيان جديد لـ نادي الزمالك بشأن أزمة مباراة القمة 130 أمام الأهلي

رسميا، صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر

أول قرار لرابطة الأندية بعد بيان انسحاب الأهلي من مباراة القمة

حقيقة إلغاء معسكر الأهلي ومغادره اللاعبين إلى منازلهم

منوعات

المزيد

الجزائر تخطط لاستيراد مليون رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

14 مدينة هندية ضمن الأكثر تلوثًا في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 11-3-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أسئلة الصائمين، ما هي أوقات إجابة الدعاء؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

دار الإفتاء توضح حكم الفطر للمسافر

عمرو خالد: كيف تتعامل مع الشخصيات السامة والمؤذية؟.. درس خصوصي من رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية