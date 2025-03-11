مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء غدًا ويعقبه المؤتمر الصحفي الأسبوعي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي يستعرض خلاله رئيس الوزراء عددًا من الملفات المهمة ونتائج مناقشات المجلس، بالإضافة إلى الرد على استفسارات وسائل الإعلام حول القضايا المطروحة على الساحة.

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