حملة لضبط مروجي الألعاب النارية بموقف قنا

قاد عثمان مدكور نائب رئيس الوحدة المحلية بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، حملة مكبرة بالاشتراك مع قسم الإشغالات برئاسة أحمد الملثم وأنور زين لإزالة الإشغالات حول موقف قنا بدشنا بالتعاون مع مركز شرطة دشنا لإزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين على الطرق ورفع الحواجز التي تعيق حركة سير المواطنين والسيارات وشن حملات على بعض المحلات المجاورة للتأكد من تراخيص المحال التجارية وضبط مروجي الألعاب النارية بإشراف أشرف أنور أمين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

ضبط مروجي الألعاب النارية بقنا

ووجه أشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بضرورة تكثيف الجهود في إعادة الانضباط إلى الشارع بإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع لتيسير حركة المواطنين والسيارات والتأكد من تراخيص المحال التجارية وضبط مروجي الألعاب النارية وفقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.



وقال "أنور": إن الحملة أسفرت عن إزالة مجموعة من الإشغالات المخالفة التي تعيق الطريق أمام المارة والسيارات بجوار موقف قنا لفتح الطريق كما تم إنذار أصحاب المحلات الغير الحاصلة على تراخيص رسمية للبدء في إجراءات التراخيص من خلال الوحدة المحلية كما تم استهداف تجار الألعاب النارية بالمحلات المجاورة لموقف قنا للتصدي لظاهرة تداول الألعاب النارية.

وأكد على استمرار حملات رفع الإشغالات لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين بالمركز ومنع أصحاب المحلات والباعة الجائلين من استخدام الطرق والأرصفة المخصصة للمشاة والسيارات لتحقيق الانضباط بالشارع

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