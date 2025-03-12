الأربعاء 12 مارس 2025
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أسعار تذاكر دخول الأجانب لقاعات المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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حددت وزارة السياحة والآثار 3  يوليو المقبل موعدا لافتتاح الرسمي المتحف المصري الكبير بكامل قاعاته بما فيها قاعات الملك الذهبي توت عنخ آمون.

أسعار تذاكر دخول قاعات زيارة المتحف المصري الكبير 

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر الزيارة للزائرين العرب والأجانب لدخول وزيارة القاعات ضمن التشغيل اللتجريبي لقاعات العرض بالمتحف، حيث يصل سعره تذكرة دخول الزائرين العرب والأجانب إلي  1270 جنيها للزائر العادي، فيما تصل إلي  سعر تذكرة الدخول للأطفال وكبار السن إلى 635 جنيها، على أن يتم العمل بتلك الأسعار حتى الـ3 من يوليو المقبل.
 

أسعار دخول الزائرين الأجانب المقيمين في مصر

كما حددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر الدخول والزيارة للأجانب والعرب المقمين في مصر بسعر 635 جنيها للزائرين العاديين، فيما تصل أسعار تذاكر الدخول للأطفال وكبار السن إلى 320 جنيها، على أن يتم العمل بتلك الأسعار حتى الـ3 من يوليو المقبل.

ويقدم المتحف المصري الكبير تجربة فريدة للزائرين، ويبدأ مسار الزيارة برؤية المسلة المعلقة وهي مسلة الملك رمسيس الثاني أول مسلة معلقة فى العالم، ويستطيع الزائر أن يرى خرطوش الملك أسفل جسم المسلة، والذي يظهر للمرة الأولى منذ آلاف السنين.

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