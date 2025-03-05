مدبولي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي، والدولة لن تتحمل تكاليف الفعالية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير تُعد حدثًا عالميًا ينتظره العالم، مشيرًا إلى أن تكاليف الفعالية سيتم تغطيتها بالكامل من العوائد الناتجة عن الترويج لها، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المتحف المصري الكبير يُمثل صرحًا ثقافيًا وحضاريًا يعكس عظمة التاريخ المصري، وسيكون أحد أهم المقاصد السياحية في العالم بعد افتتاحه رسميًا.

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