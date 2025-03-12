معاقبة مسجل شقي خطر بالسجن المؤبد في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة مسجل شقي خطر، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقسم قنا.

تفاصيل قضية قنا

تعود أحداث القضية إلى 15 نوفمبر من عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أ. ح. ع، يبلغ من العمر 26 عامًا، عامل، مسجل شقي خطر، تهمة الاتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة قنا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان مطلوبًا على ذمة 37 قضية وهارب من حكم بالمؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، وتمكنت قوة أمنية من ضبطه وبحوزته كميات من الشابو والحشيش بقصد الاتجار، ومبلغ مالي، بندقية خرطوش وطلقات.

وأحيلت القضية برقم 15372 لسنة 2024 جنح قنا والمقيدة برقم 5558 لسنة 2024 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه.

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