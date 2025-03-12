مالك عقار تعرض لانهيار جزئي بالساحل: المنزل قديم والترميمات السبب

استمعت نيابة الساحل لأقوال مالك عقار مكون من 5 طوابق مهجور، تعرض لانهيار أجزاء منه.

وقال مالك العقار: إن المنزل قديم ويجري له ترميم وصبات خرسانية وأثناء ذلك سقطت غرفة بالدور الأخير كان يستخدمها كمخزن ولا يسكن بها أحد.



وكشفت المعاينة أنه سقط جزء من سقف غرفة بالدور الأخير والتي تستخدم حوائط حاملة وأسقف خشبية في البناء.



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة الساحل، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.



وبالفحص تبين سقوط جزء من العقار المكون من 5 طوابق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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