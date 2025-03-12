الأربعاء 12 مارس 2025
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رياضة

جلسة بين بيسيرو وجهازه المعاون للترتيب لمباراة سموحة

بيسيرو
بيسيرو

يعقد البرتغالي بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع جهازه المعاون للترتيب لمباراة سموحة يوم السبت في كأس مصر.

ويرغب بيسيرو في الترتيب للقاء ووضع برنامج تدريبي للفريق استعدادا لمواجهة سموحة. 

 وأكد مسئولو نادي الزمالك، أن رابطة الأندية ستعلن فوز الزمالك في القمة بمجرد استلام تقرير مراقب المباراة.

وأرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خطابًا رسميًّا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلي في الجولة الأولى لمباريات المرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التزم بالموعد المعلن للقاء، وتوجه إلى ملعب المباراة، في حين تغيب الفريق المنافس.

وطالب الزمالك بتطبيق اللائحة بالكامل أسوة بما حدث مع الفريق في قمة الدور الثاني بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

وكان محمود بسيوني حكم المباراة  قام بإلغاء المباراة رسميًّا بعد مرور 20 دقيقة نتيجة عدم وصول المنافس إلى ستاد القاهرة لخوض اللقاء.

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