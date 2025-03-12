سائق متهم بالشروع في قتل زميله بالمرج: "هو اللي بدأ وكنت عاوز أفطر مع عيالي"

أدلى سائق سيارة ربع نقل متهم بالشروع في قتل زميله وإصابته بعاهة مستديمة بسبب الخلاف حول أولوية التحميل، باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج.

وقال المتهم إنه لم يكن يقصد التعدي على زميله مشيرا إلى أن الأخير من بدأ التعدي عليه وتوجيه عبارات سباب له نابية وإهانته والتحقير من شأنه وسط موقف السيارات.

وأضاف المتهم أن الخلاف نشب بينهما بسبب تحميل حمولة سيارة، مضيفا أنه كان ينتظرها حتى يخرج من الموقف ويتوجه إلى بلدته عقب تنزيل الحمولة والإفطار مع أطفاله إلا أن المجني عليه رفض ونعته بألفاظ نابية وهو الأمر الذي لم يقبله.

وأوضح المتهم أن المشادة الكلامية التي نشبت بينه وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجرة تعدى كل منهما فيها على الآخر ثم تعدى على المجني عليه بسلاح أبيض في وجهه دون قصد فأصابه به قائلا " هو اللي بدأ وقلتله احنا صايمين بس هو أصر وشتمني ودافعت عن نفسي"

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة عزبة النخل بدائرة قسم المرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين سائقي سيارات ربع نقل بموقف السيارات، بسبب خلاف على أولوية التحميل، تطورت إلى مشاجرة أقدم خلالها الطرف الأول على تسديد طعنة إلى الطرف الثاني في الوجه فأصابه بعاهة مستديمة وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.