بدء الجلسة الـ 17 لمحاكمة نتنياهو في قضايا فساد

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجلسة الـ17 لمحاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدأت، والتي تأتي ضمن جلسات الإدلاء بشهادته في قضايا فساد.

جلسات محاكمة نتنياهو

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.

أبرز التهم المنسوبة لنتنياهو

وتشمل التهم تلقي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.

وأدت تلك القضايا إلى سنوات من الاضطرابات السياسية في إسرائيل، وصعّبت تشكيل أغلبية مستقرة في الكنيست، وأسفرت عن إجراء 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات.

وتم تأجيل جلسات الاستماع إلى نتنياهو خلال فترة مرضه بعدما أجرى عملية جراحية لاستئصال البروستاتا.

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