الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

تداول 16 ألف طن بضائع و937 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 5 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 937 شاحنة و94 سيارة. 

معدل التداول 

  شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 469 شاحنة و88 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 468 شاحنة و6 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين سينا وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة فيما غادرت السفينتين الحرية وALCUDIA EXPRESS.

 

 كما تم تداول 4000 طن بضائع و393 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1785 راكب.
 

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي هيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة موانئ البحر الأحمر

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