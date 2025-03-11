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أخبار مصر

تداول 25 ألف طن و1100 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 25000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1100 شاحنة و120 سيارة


وتصدير 8 الاف طن مواد غذائية عبر ميناء بورتوفيق

شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 545 شاحنة و105 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 20500 طن بضائع، 555 شاحنة و15 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  السفينتين سينا وALCUDIA EXPRESS  بينما تغادر ثلاث سفن وهي الحرية، دليلة  و SFQC ARAYA  ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينتين سينا وALCUDIA EXPRESS 

 

كما تم تداول 4700 طن بضائع و420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة AMBER M علي متنها 8000 طن مواد غذائية متجهة الي السودان. 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1830 راكب بموانيها.
 

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي البحر الأحمر حركة الصادرات حركة الواردات

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