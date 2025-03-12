أبو ريدة في جمعية الكاف: مصر تتشرف بانتمائها الأفريقي (صور)

رحب المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمرشح لعضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وعلى رأسهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي وأعضاء اللجنة التنفيذية ووفود الدولي الـ 54 المشاركة.

وقال أبو ريدة في كلمته التي ألقاها صباح اليوم ’ أن مصر تتشرف دومًا بانتمائها الأفريقي وتعتز بأنها بلد مقر الاتحاد منذ نشأته عام 1957 ’ وأنها لم تبخل على أشقاءها الأفارقة طوال هذه السنوات وبادلتهم الحب والاحترام.



وجدد رئيس الاتحاد المصري ترحيبه بالضيوف مؤكدًا أن مصر ارتبطت بأفريقيا منذ الأزل وحتى العصر الحديث الذي شهد تحول كبير في "قارة المواهب" على كافة الأصعدة وأن دول أفريقيا استطاعت التحرر والتخلص من التبعية وحققت نهضة كبيرة بعد أن عرفت أن مصيرها واحد وأهدافها مشتركة.



وأضاف: أن كل الحاضرين في هذه المنطقة التاريخية وفي أحضان أهرامات مصر الخالدة سيجدون كل المحبة والتقدير ولن تبخل مصر عن مد يد العون للجميع كعادتها ’ مشددًا على أن الشعب المصري العاشق لكرة القدم يُدرك حجم محبة كل أفريقيا له وهو ما تؤكده دومًا القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف: أنه يأمل في حاضر زاهر ومستقبل أكثر إشراقًا لكل الأشقاء في قارة أفريقيا التي تتباهى بثروتها الحقيقية من أبنائها وتتشرف بهم أمام كل قارات العالم ’ وهم بدورهم ينتظرون منها المزيد من المساعدة والوفاء بكل المتطلبات التي تساعدهم على تحقيق مجد قارتهم ورفع شعار أفريقيا الجميلة وكرتها الأكثر جمالًا.

واثنى أبو ريدة كذلك على الدور الكبير الذي لعبه السويسري جياني إنفانتينو في تطوير كرة القدم العالمية وتحقيق الكثير من المكاسب منذ تسلمه قيادة الاتحاد الدولي قبل 9 سنوات ’ وحرصه الدائم على أن يكون لأفريقيا نصيب كبير من هذه الإنجازات وأنه لم يفوت الفرصة في مناسبة احتفال (فيفا) بمرور 100 سنة على انطلاق كأس العالم وكان حريصًا على تكريم قارة أمريكا اللاتينية التي استضافت النسخة الأولى عام 1930 وحرص على منح الثلاثي الأرجنتين والأوروجواي والباراجواي شرف استضافةِ مباريات على أرضِها في مونديال كأس العالم ٢٠٣٠.

أبو ريدة قال أيضًا: أنه فخور بإسناد الاتحاد الدولي للمغرب حقوق استضافة مونديال 2030 بمشاركة إسبانيا والبرتغال وأكد أنها قادرة على تنظيمه بشكل مثالي وأن مصر كانت رائدة كذلك على هذا الصعيد كونها الدولة الرابعة عشرة التي شملتها الدعوة لمونديال 1930 وأنها أول الدول الأفريقية ظهورًا في الحدث الكبير عندما شاركت في النسخة الثانية في إيطاليا 1934.

كلمة أبوريدة على منح السعودية استضافة مونديال 2034

وعن منح السعودية شرف تنظيم مونديال 2034 ’ أوضح أبو ريدة أن المملكة قادرة على تنظيم هذه النسخة باقتدار وأنه يتمنى على المستوى الشخصي كل التوفيق للأشقاء في "أرض الحرمين" متمنيًا في الوقت ذاته أن يمنح الاتحاد الدولي مصر حقوق استضافة إحدى المجموعات بمناسبة مرور 100 سنة على أول مشاركة لها في البطولة وأكد أن الأشقاء في السعودية سيرحبون بهذا الأمر انطلاقا من العلاقات التاريخية بين البلدين وتمنى أن يقوم رئيس (فيفا) بافتتاح مباريات هذه المجموعة بنفسه.

وفي نهاية كلمته تمنى أبو ريدة لكل الضيوف طيب الإقامة في مصر ونجاح الاجتماع والتوفيق لكل المرشحين الذين يتنافسون من أجل خدمة أفريقيا.

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