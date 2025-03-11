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رياضة

حقيقة دخول محمد صلاح في اشتباك مع أرنولد خلال تدريبات ليفربول (فيديو)

ليفربول
ليفربول

حالة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية بسبب محمد صلاح وزميله في ليفربول وزميله ترينت أليكسندر أرنولد، بعد دخولهما في مشادة كلامية خلال تدريبات الفريق، أمس الإثنين.

 

حقيقة اشتباك صلاح وأرنولد

وانتشر مقطع فيديو يظهر خلاله صلاح وهو يحاول الاشتباك مع الظهير الإنجليزي، بينما كان الأول مبتسما، فيما قام بعض زملائه بالفصل بينهما.

ومع ذلك، أكدت صحيفة "ليفربول إيكو" أن هذه الواقعة كانت مجرد مزاح بين الزميلين، وهو ما توصلت إليه من مصادر داخل النادي.

شاهد الفيديو من هنا


وهناك مقطع فيديو آخر من زاوية مختلفة، يدلل على أن الأمر كان مجرد مزاح بين اللاعبين، وهو ما تجلى بالابتسامة التي لم تفارق وجه صلاح، فضلا عن محاولة الأخير توجيه ركلة لزميل آخر، وسط أجواء فكاهية.

وتأتي هذه الواقعة الجدلية قبل استضافة ليفربول فريق باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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