الأهلي يمنح لاعبيه راحة اليوم بعد أزمة القمة

الاهلي، منح الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، لاعبي الفريق راحة اليوم من التدريبات الجماعية.

ويأتي ذلك بعد انسحاب النادي الأهلي من القمة 130 وإلغاء مباراته أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

ويستعد الاهلي لمباراته أمام إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتى كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

فيما يجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، لإعلان تمسكه بموقفه من عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن النادي الاهلي عدم استكمال مسابقة الدوري بناء على انسحابه أمس من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

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