محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين برؤساء 5 أحياء

اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على نتائج اللقاءات التي عقدها رؤساء أحياء العجوزة، الوراق، العمرانية، ومراكز أطفيح والبدرشين، لمناقشة شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.

وخلال اللقاءات، استعرض المواطنون عددًا من المشكلات التي تواجههم، والتي شملت رصف الطرق، مشكلات الصرف الصحي، النظافة، التعديات على الأراضي، وطلبات التصالح على مخالفات البناء.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة جميع الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدًا أهمية التعاون بين المسؤولين والمواطنين لضمان تحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.

استمرار عقد اللقاءات الدورية

كما شدد على ضرورة استمرار عقد اللقاءات الدورية للاستماع إلى مطالب المواطنين وتوفير الحلول الفعالة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف أحياء ومراكز الجيزة.

يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.