الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك اليوم الأربعاء 12-3-2025

الإسترليني
الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، بتعاملات اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 في البنك المركزي المصري، وفقا لآخر التحديثات.

الجنيه الإسترليني - فيتو 
سعر الجنيه الاسترليني، فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

65.31 جنيه للشراء.

65.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

65.31 جنيه للشراء.

65.62 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

65.31 جنيه للشراء.

65.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني، فيتو 
سعر الجنيه الاسترليني، فيتو 

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

65.31 جنيه للشراء.

65.62 جنيه للبيع.

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني؟

 الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإسترليني Pound Sterling ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.

الجنيه الإسترليني - فيتو 
سعر الجنيه الاسترليني، فيتو 

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

 ويعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

 

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني

 

الجنيه الإسترليني

لا يعرف بالضبط أصل كلمة جنيه استرليني، فيقال أن تسمية استرليني (بالإنجليزية: Sterling)‏ تعود إلى العصور الأنجلوسكسونية عندما كان يطلق على النقود اسم استرلين Sterlings وكانت تصك من الفضة وكان وزن 240 من هذه الاسترلينات يعادل باوند واحد، حيث كانت الكميات الكبيرة من النقود تدفع باستخدام باوند من الاسترلينغات "pounds of sterlings"، وتقول مصادر أخرى منها قاموس أكسفورد أن ستيرلينغ كانت بنسًا فضيًا استخدمت في بريطانيا في عهد النورمان حوالي عام 1300.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسترليني في البنك الأهلي المصري الإسترليني في البنك المركزي المصري الإسترليني في بنك مصر الاسترليني في بنك الإسكندرية البنك المركزى المصرى الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

مواد متعلقة

4125 جنيهًا لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 12-3-2025

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12-3-2025

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بالبنوك

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

الإسترليني وصل لكام ؟ أسعار الصرف بالبنوك منتصف الأسبوع

سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025

الأكثر قراءة

أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

أخبار مصر: زلزال في الكرة المصرية بعد أزمة القمة، ضبط إبراهيم سعيد، كندا تهدد ترامب بعمل يهز الأمريكيين، إخلاء سبيل سعد الصغير

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

اجتماعات مستمرة لمجلس الأهلي لإعلان عدم استكمال الدوري

حقيقة اختراق طالب مصري لـ تويتر.. خبير فرنسي يتهمه بشن هجوم إلكتروني.. وأيلون ماسك يعترف بأكبر قرصنه في تاريخ المنصة

الزمالك يكشف رد رابطة الأندية بشأن إعلان نتيجة القمة

إنفانتينو يعلق على المشاركة الأفريقية بقيادة الأهلي في مونديال الأندية (صور)

منوعات

المزيد

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

هتتحكم في حساب ابنك، تيك توك يطلق ميزة هامة انتظرها الآباء في الاتحاد الأوروبي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك اليوم الأربعاء 12-3-2025

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء؟

55.30 جنيهًا أعلى سعر لليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أبرزها الإلحاد والطلاق.. نظير عياد يكشف خطة دار الإفتاء لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، مظاهر من حياة عبد الرحمن بن عوف

تعرف على آيات المواريث وحقوق كل وارث في القرآن الكريم

معارك وغزوات، غزوة خيبر وطرد اليهود من آخر معاقلهم بالجزيرة العربية

المزيد
الجريدة الرسمية