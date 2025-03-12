الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

تعرف على أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

حددت وزارة السياحة والآثار الـ3 من يوليو موعدا للافتتاح الرسمي المتحف المصري الكبير بكامل قاعاته بما فيها قاعات الملك الذهبي توت عنخ آمون.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير 

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير في اخطارها المرسل لغرفة شركات السياحة، أنه تم تحديد أسعار تذاكر الزيارة خلال مواعيد العمل الرسمي بما فيها مواعيد الفتح المسائي بـ200 جنيه للفرد المصري و100 جنيها للطلاب والأطفال وكبار السن و25 دولارا للزائرين غير المصريين، على أن يتم العمل بتلك الأسعار حتى الـ3 من يوليو المقبل.
 

تجربة الزيارة بالمتحف المصري الكبير 

ويقدم المتحف المصري الكبير تجربة فريدة للزائرين، ويبدأ مسار الزيارة برؤية المسلة المعلقة وهي مسلة الملك رمسيس الثاني أول مسلة معلقة فى العالم، ويستطيع الزائر أن يرى خرطوش الملك أسفل جسم المسلة، والذي يظهر للمرة الأولى منذ آلاف السنين.

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وزارة السياحة والآثار المتحف المصري الكبير هيئة المتحف المصري الكبير

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