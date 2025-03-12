دوناروما السبب، حساب المنتخب الإيطالي يذكر إنجلترا بذكرى سيئة

حرص الحساب الرسمي لمنتخب إيطاليا، على الاحتفاء بشجاعة جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، بعد تألقه أمام ليفربول الإنجليزي.

وتأهل باريس إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بركلات الترجيح على ليفربول 4/1، في معقله بملعب أنفيلد، بفضل الحارس الإيطالي جيجي دوناروما.

وتصدى دوناروما لركلتي ترجيح من داروين نونيز وكورتيس جونز، ليمنح بي إس جي انتصارا مثيرا وعبورا مهما لربع النهائي.



وسخر الحساب الرسمي لمنتخب إيطاليا على السوشيال ميديا من نظيره الإنجليزي وليفربول.

ونشر الحساب صورة لدوناروما من نهائي يورو 2020 مع رسالة: "بعض الأشياء لا تتغير أبدا".

وكان دوناروما أيضا بطل ركلات الترجيح لإيطاليا، عندما تغلب الأزوري على إنجلترا 3/2 في معقله بملعب ويمبلي، في نهائي بطولة يورو 2020 التي أقيمت في صيف 2021.

ومن المقرر إقامة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ذهابًا يومي 8 و9 أبريل، وإيابًا 15 و16 من الشهر نفسه.

وكان برشلونة أول المتأهلين إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب بنفيكا البرتغالي، ثم حجز بايرن ميونخ تذكرة التأهل بعد تكرار الفوز أمام باير ليفركوزن، ثم إنتر ميلان علي حساب فينورد.



وأخيرا ودع ليفربول البطولة بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان، بركلات الترجيح في الإياب باليوم الأول لمواجهات إياب دوري أبطال أوروبا.

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