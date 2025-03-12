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رياضة

الزمالك يكشف رد رابطة الأندية بشأن إعلان نتيجة القمة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

رابطة الأندية، أكد مسئولو نادي الزمالك، أن رابطة الأندية ستعلن فوز الزمالك في القمة بمجرد استلام تقرير مراقب المباراة 

وأرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خطابًا رسميًّا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلي في الجولة الأولى لمباريات المرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التزم بالموعد المعلن للقاء، وتوجه إلى ملعب المباراة، في حين تغيب الفريق المنافس.

وطالب الزمالك بتطبيق اللائحة بالكامل أسوة بما حدث مع الفريق في قمة الدور الثاني بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

وكان محمود بسيوني حكم المباراة  قام بإلغاء المباراة رسميًّا بعد مرور 20 دقيقة نتيجة عدم وصول المنافس إلى ستاد القاهرة لخوض اللقاء.

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