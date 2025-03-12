موعد مباراة فاركو والبنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

يلتقي فريقا البنك الأهلي وفاركو مساء اليوم الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الأولى بالدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز في ستاد حرس الحدود.





موعد مباراة فاركو والبنك الأهلي والقناة الناقلة

وتنظلق مباراة البنك الأهلي وفاركو في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الأولى بالدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز في ستاد حرس الحدود.

ويأمل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى مواصلة عروضه القوية والقفز إلى المربع الذهبي حال فشل المصري تخطي بيراميدز.



وتنقل مباراة البنك الأهلي وفاركو عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب البنك الأهلي وفاركو بالدوري



ويحتل فريق البنك الاهلي المركز الخامس برصيد 29 نقطة ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 27 نقطة.

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالدوري المصري



الثلاثاء 11 مارس

الزمالك ضد الأهلي - ستاد القاهرة (انسحاب الاهلي)

حرس الحدود (1-2) بتروجيت - 9:30 مساء- ستاد حرس الحدود

الأربعاء 12 مارس

فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً - ستاد حرس الحدود

بيراميدز ضد المصري - 9:30 مساءً - ستاد السويس الجديد

سيراميكا - باي

وحافظ بيراميدز 42 نقطة على صدارة جدول الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة بعد ختام المرحلة الأولى للبطولة.

وتعد فرص بيراميدز والأهلي والزمالك ويليهم المصري البورسعيدي هم الأقرب للمنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم والتأهل للبطولات القارية.

ترتيب المجموعة الأولى بالدوري المصري



1 بيراميدز 42 نقطة

2 الأهلي 39 نقطة

3 الزمالك 35 نقطة

4 المصري البورسعيدي 30 نقطة

5 البنك الأهلي 29 نقطة

6 بتروجيت 25 نقطة

7 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة8

8 فاركو 23 نقطة

9 حرس الحدود 22 نقطة

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