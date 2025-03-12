الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

السجن 3 سنوات لسائق بتهمة دهس طالب في أكتوبر

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قضت محكمة جنح أكتوبر، بمعاقبة سائق دهس طالب بأكتوبر بالحبس 3 سنوات، بتهمة القتل الخطأ.

 

تفاصيل قضية دهس طالب في أكتوبر 


تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغ حول الحادث في منطقة حدائق أكتوبر، حيث انتقلت فرق الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث.

 

وعند الفحص، تبين أن السائق دهس  الطالب وتسبب في وفاته في الحال، وتم القبض على السائق، وتقديمه للنيابة التي أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات، كما تم التصريح بدفن جثة الطالب، التي تم تشييعها في اليوم التالي للحادث، ومن ثم إحالة المتهم إلي محكمة الجنح.

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محكمة جنح أكتوبر اكتوبر القتل الخطأ أمن الجيزة

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