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خارج الحدود

نتنياهو يطالب رئيس الشاباك بالاستقالة، اعرف السبب

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار، على خلفية التحقيقات في هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر 2023.

تصاعد الخلاف بين نتنياهو والشاباك


ووفقا للتقرير، فقد طلب نتنياهو من بار تقديم استقالته، قائلا إن الحكومة "انتظرت تحقيقات جهاز الأمن الداخلي، والآن حان الوقت لتسليم المفاتيح"، وذلك خلال اجتماع عقد مؤخرا.

 إلا أن رئيس الشاباك رفض الطلب، مشددا على أنه لن يترك منصبه إلا إذا أقاله نتنياهو بشكل رسمي، بحسب القناة 12.

وانتهى الاجتماع من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين رئيس جديد للجهاز.

ورد مكتب رئيس الوزراء على التقرير، مؤكدا أن تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام من صلاحيات الحكومة، وليس من اختصاص رئيس الجهاز الحالي، وأوضح أن هذه هي الحال دائما في دولة ديمقراطية".

شروط وموعد الاستقالة 

وكانت القناة 12 قد أشارت في تقرير سابق إلى أن بار أبلغ المقربين منه بأنه لن يستقيل إلا بعد عودة جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، كما أكد التزامه بترك منصبه فور فتح تحقيق حكومي رسمي في هجوم حماس.

وكان جهاز الشاباك بدأ تحقيقاته في الهجوم الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تجدد الدعوات لإجراء تحقيق حكومي رسمي حول الأحداث.

وتأتي هذه التطورات بعدما نسب إلى نتنياهو في بيان رسمي اتهامه رئيس الشاباك بارتكاب أخطاء استخباراتية جسيمة، إذ أشار إلى أن بار "أخطأ في قراءة الصورة الاستخباراتية وكان محاصرا بتصور مضلل" قبيل هجوم حماس، وفق ما نقلته صحيفة "جيروساليم بوست".

وأضاف البيان أن رئيس الشاباك أكد سابقا بشكل لا لبس فيه أن حماس تسعى إلى تجنب المواجهة مع إسرائيل، بل ورأى إمكانية تحقيق استقرار طويل الأمد في غزة إذا تم تقديم حوافز اقتصادية.

كما لفت إلى أن بار لم ير ضرورة لإيقاظ رئيس الوزراء ليلة وقوع الهجوم، وهو ما اعتبره البيان "قرارا خاطئا".

يذكر أن بار الذي ترأس فريق المفاوضات الإسرائيلي إلى جانب رئيس الموساد دافيد برنياع، كان يطالب بضرورة إبرام صفقة لتحرير الرهائن، وهذا إلى أن أُبعد الاثنان عن فريق التفاوض.

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إسرائيل الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بنيامين نتنياهو هجوم حركة حماس

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