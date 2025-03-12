الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

حبس 39 متهمًا بإدارة 3 منصات إلكترونية للنصب

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 39 متهما بإدارة 3 منصات إلكترونية للنصب وهي  "GME – RGA – BTS" على غرار واقعة منصة FBC الإلكترونية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وكانت أجهزة الأمن، رصدت 3  تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، حيث تقدم أعداد من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لاستيلائهم على أموالهم ( بلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه ).

وأمكن ضبط كافة المتورطين بتلك المنصات وعددهم ( 39 شخصا) وبحوزتهم (كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية – عدد من السيارات – مشغولات ذهبية – عدد من الهواتف والحواسب المحمولة)  "بلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه". 

وتبين أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابي بالخارج يقوم بإنشاء تلك المنصات وتشغيلها بعدة دول من ضمنها "مصر" وتحويل متحصلات المبالغ المستولى عليها للخارج بعد تحويلها لعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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النيابة العامة BTS منصة FBC الإلكترونية

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