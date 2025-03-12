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حوادث

الحبس عامين لشريك طالبة بتهمة التعدي على زميلتها في سراي القبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة الأميرية بمعاقبة عاطل متهم بالاشتراك مع الطالبة المتهمة بالتعدي على زميلتها أمام مدرسة بسراي القبة “مخلي سبيلها”، وإصابتها بجرح قطعي في الوجه، بالحبس عامين. 

وكشف التقرير الطبي للمصابة أنها مصابة بجرح طعني في الوجه، واستلزم خياطة 40 غرزة ويستلزم فترة علاج أكثر من 21 يوما.

كان قسم شرطة الزيتون تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بين طالبتين بأحد شوارع منطقة سراي القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.
وبالتحري تبين نشوب مشاجرة بين ش. هـ، 15 سنة، وبين زميلتها  15 سنة بسبب تنمر الأخيرة على الأولى، وأضافت التحريات أن المتهمة طعنت المجني عليها بسلاح أبيض في وجهها.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة الأميرية سراي القبة قسم شرطة الزيتون

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