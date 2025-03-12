المشدد 6 سنوات لعاطلين في حيازة 250 لفافة هيروين بالسلام
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات في حيازة المواد المخدرة وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقات لذات العيار بمنطقة السلام.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 250 لفافه لجوهر الهيروين المخدر وسلاح ناري (فرد خرطوش وطلقات لذات العيار ومبلغ مالي وهاتفين محمول.
وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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