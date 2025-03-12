تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

انطلق أحدث تلسكوب فضائي تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) نحو مداره، أمس الثلاثاء، في مهمة تهدف إلى رسم خريطة شاملة للسماء، للكشف عن مئات الملايين من المجرات والتوهج الكوني المشترك بينها منذ بداية الزمن.

وأطلقت شركة الفضاء "سبيس إكس" المرصد الفلكي الجديد "سفيريكس" من ولاية كاليفورنيا، حيث سيدور حول الأرض عبر أقطابها. كما حمل الصاروخ معه أربعة أقمار اصطناعية صغيرة لدراسة الشمس.

ويهدف هذا المشروع الفضائي، الذي تبلغ تكلفته 488 مليون دولار، إلى فهم كيفية تشكل المجرات وتطورها على مدار مليارات السنين، وكذلك تفسير توسع الكون السريع في لحظاته الأولى.

أما داخل مجرة درب التبانة، فسيبحث التلسكوب عن المياه وعناصر الحياة الأساسية في السحب الجليدية بين النجوم، حيث تنشأ أنظمة شمسية جديدة.

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