الخميس 06 مارس 2025
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نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

نجاح تجربة تاريخية
نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

دخلت "ناسا" والوكالة الفضائية الإيطالية التاريخ بإجراء تجربة ناجحة لتحديد المواقع على القمر باستخدام نظامي الملاحة الفضائية المدارية GPS وGalileo.

 

تحديد المواقع على القمر باستخدام نظامي الملاحة الفضائية المدارية

يذكر أن أجهزة مسبار Blue Ghost الأمريكي الذي هبط الأسبوع الماضي على سطح القمر تضمنت جهاز LuGRE، بصفته مستقبلا للإشارات الواردة من منظومة الملاحة الفضائية التي تشمل كلا من  GPS الأمريكي وGalileo الأوروبي وGlonass الروسي وBeiDou الصيني.

 

تلقى وتتبع إشارات لأول مرة في التاريخ على سطح القمر

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال كيفن كوغينز مدير برنامج الاتصالات والملاحة الفضائية في "ناسا": "أظهر LuGRE أننا نستطيع بنجاح استقبال وتتبع إشارات GNSS على القمر. ويعتبر ذلك اكتشافا مهما جدا بالنسبة للملاحة القمرية، ونأمل في استخدام هذه الإمكانية للمهام المستقبلية." وأضاف: "إن المستقبِل وصل القمر بوضع التشغيل، وبعد الهبوط مباشرة بدأ مركز "غودارد" الأمريكي لرحلات الفضاء في فك تشفير بياناته".

ثم أُعلن رسميا أن LuGRE قد تلقى وتتبع إشارات لأول مرة في التاريخ على سطح القمر، وحدد نقطة ملاحية على بعد أكثر من 360000 كيلومتر من الأرض.

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