حسن الرداد يتعرض لكارثة بسبب زوجته في الحلقة 11 من "عقبال عندكوا"

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل عقبال عندكوا، الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد وايمي سمير غانم، بعض الأحداث المشوقة، حيث تعرض سامح سميح “حسن الرداد” لكارثة في عمل، خاصة أنه يعمل طيارا مدنيا.

وكشفت تفاصيل الحلقة ان زوجته جيلان “ إيمي سمير غانم ” انها تغار عليه بشكل كبير، وشكت انه على علاقة باحدى زميلاته في العمل، لتبلغ عنه امن المطار ان بداخل حقيبته قنبلة

وتسبب هذا البلاغ في كارثة داخل المطار، ليكتشف بعدها انه بلاغ كاذب، الا ان الشركة قد اوقفته عن العمل وطالبته بالكشف عن ملابشات الموضوع.

مسلسل عقبال عندكو

تذاع حلقات مسلسل عقبال عندكوا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة cbc، على أن تتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا وكذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي.

قصة مسلسل عقبال عندكو

وتقدم إيمي سمير غانم وحسن الرداد شخصيات مختلفة ومتعددة "كاراكتارات" في مسلسل عقبال عندكوا يعيد إلى الأذهان قيامها بنفس الأمر خلال مسلسل عزمي وأشجان الذي عرض في شهر رمضان 2017.

أبطال مسلسل عقبال عندكو

مسلسل “عقبال عندكوا” بطولة النجمة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسي (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد وإبرام سمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.