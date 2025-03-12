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حوادث

بعد انسحاب الأهلي، الزمالك يحرر محضر إثبات حالة بقسم شرطة مدينة نصر

نادي الزمالك يحرر
نادي الزمالك يحرر محضرا ضد النادي الأهلي، فيتو

حرر مسؤولو نادي الزمالك محضرًا رسميًّا لإثبات حالة، لتأكيد  حضوره إلى إستاد القاهرة الدولي في الموعد المحدد لمباراته أمام النادي الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز التي شهدت غيابالنادي الأهلي، حمل رقم 997 لسنة 2025 إداري قسم شرطة  ثاني مدينة نصر.

 

وكانت قد انتهت مباراة الزمالك والأهلي، بفوز الفارس الأبيض اعتباريًا بنتيجة 3-0، بعد انسحاب الأحمر وعدم حضوره المباراة.


وأطلق محمود بسيوني، حكم المباراة صفارته في تمام الساعة الـ9:30 مساءً، على ملعب القاهرة الدولي.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، قد أعلن تشكيل فريقه الذي كان من المُقرر له مواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – ناصر ماهر – عمر جابر.

خط الهجوم: سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام وأحمد فتوح وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد السيد وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف.

بهذه النتيجة الاعتبارية، يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 39 نقطة، التي حققها من خلال 18 مباراة، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6، وتلقى هزيمة اعتبارية بالخسارة من الزمالك بنتيجة (3-0).

أما نادي الزمالك، فيأتي في المركز الثالث برصيد 35 نقطة، جمعها من 18 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 10 مباريات، وانتهت خمس مباريات بالتعادل، بينما تعرض الفريق لثلاث هزائم.

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نادي الزمالك النادي الأهلي

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