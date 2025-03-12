التموين تواصل تلقي تظلمات البطاقات الموقوفة بجميع المحافظات، اعرف المستندات المطلوبة

تواصل مديريات التموين على مستوى الجمهورية تلقي طلبات تظلم أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين بإعادة النظر في الحالات المتضررة، وإتاحة الفرصة للمستحقين لاستعادة الدعم التمويني بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

أسباب وقف البطاقات التموينية

وأوضحت مصادر بوزارة التموين أن التظلمات تشمل البطاقات التي تم إيقافها لأسباب متعددة، من بينها:

وجود عداد كهربائي باسم صاحب البطاقة

عدم صرف المقررات التموينية لأكثر من 6 أشهر.

اتهامات بسرقة التيار الكهربائي.

البناء على الأراضي الزراعية.

إجراءات تقديم التظلمات

وأشارت الوزارة إلى أن المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات يمكنهم التوجه إلى مكاتب التموين التابعة لهم، مع إرفاق المستندات الداعمة لكل حالة، والتي تشمل:

في حال عداد الكهرباء: تقديم شهادة رسمية من شركة الكهرباء تؤكد عدم امتلاك العداد، أو أنه مرتبط بموقع آخر، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي ورقم هاتف مسجل.

في حال سرقة التيار الكهربائي: تقديم محضر رسمي يثبت براءة المواطن من التهمة، بجانب صورة بطاقة الرقم القومي ورقم هاتف مسجل.

في حال البناء على أراضٍ زراعية: تقديم إفادة رسمية من الجهة المختصة، مثل مجلس المدينة أو الإدارة الزراعية، تثبت عدم وجود مخالفة.

وشددت وزارة التموين على أن جميع إجراءات التظلمات مجانية تمامًا، مؤكدة التزامها بتحقيق العدالة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي أعباء إضافية على المواطنين.

التوجيهات الحكومية وضمان الدعم للفئات المستحقة

يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ودعت الوزارة المستفيدين إلى الإسراع في تقديم التظلمات خلال المهلة المحددة لضمان إعادة تفعيل بطاقاتهم التموينية في أسرع وقت ممكن.

دعم إضافي للبطاقات للفئات الأولى بالرعاية

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب بطاقات التموين والبالغ عددهم 22 مليون بطاقة، لتلبية احتياجات 64 مليون مواطن مقيدين على تلك البطاقات.

ورغم إعلان الحكومة تطبيق برنامج الحزمة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والذي بموجبه سوف يتم صرف نحو 10 ملايين أسرة بـ بطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، إلا أن وزارة التموين لم تعلن حتى الأن موعد صرف تلك الزيادات ونوع السلع الذي سيتم صرفها.

وتمنح الحكومة البطاقة التي تضم فردًا واحدًا 125 جنيهًا مبلغًا إضافيًّا، و250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تعطى لأول طفلين في الأسرة، وسيتم تكرار ذلك في عيد الفطر المبارك؛ حتى يتسنى لهذه الأسر الاستفادة من هذه المساندة النقدية.

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