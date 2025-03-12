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رياضة

دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يفوز على فينورد 2-1 ويتأهل لربع النهائي

إنتر ميلان الإيطالي،
إنتر ميلان الإيطالي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، حقق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا مستحقًّا على حساب فينورد روتردام الهولندي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على إستاد جيوسيبي مياتزا، ضمن مواجهات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة يتأهل إنتر ميلان لربع نهائي  دوري أبطال أوروبا لمواجهة بايرن ميونخ بعد الفوز على الفريق الهولندي 4-1 في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.

تقدم ميلان بهدف في الدقيقة 8 عن طريق ماركوس تورام، ثم تعادل فينورد في الدقيقة 42 عن طريق جاكوب مودر.

وفي الشوط الثاني خطف هاكان تشالهاناوجلو هدف الفوز لإنتر في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

تشكيل إنتر ميلان أمام فينورد

دخل فريق إنتر ميلان الإيطالي مباراته أمام فينورد بتشيكل مكون من:

في حراسة المرمى: يان سومير.

في خط الدفاع: بافارد، دي فيرجل، بيسيتشك، دومفيرس، كارلوس أوجستو.

في خط الوسط:  دافيد فراتيسي، هاكان أوجلو، مخيتاريان.

في خط الهجوم: مهدي طارمي، لاوتارو مارتنيز.

 

تشكيل فينورد الهولندي أمام إنتر ميلان

دخل فينورد مباراته أمام إنتر ميلان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيمون فيلينروبتر.

خط الدفاع: ريد، بييلين، بوينو، دافيد هانكو.

وسط الملعب: مودير، إيفانسيتش، سمال.

خط الهجوم: حاج موسى، أويدا، ايمن سليتي.

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طموحات إنتر ميلان

ويسعى فريق إنتر ميلان خلال مباراته التي يخوضها أمام فينورد لتأكيد فوزه وحسم تأهله إلى دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وكان فريق إنتر ميلان أنهى مباراة الذهاب التي جمعته أمام نظيره فينورد، فائزًا بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الفريق الهولندي الأسبوع الماضي.

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