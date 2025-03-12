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ثقافة وفنون

الأهالي يحتفلون بالإفراج عن سعد الصغير: "شبرا ترحب برجوعك"

سعد الصغير، فيتو
سعد الصغير، فيتو

حرص أهالي وأصدقاء المطرب الشعبي، سعد الصغير، على الاحتفال بخروجه من السجن، بعد قضاء مدة حبسه، في القضايا المنسوبة إليه، بشأن تعاطي وتناول المخدرات أثناء عودته من أمريكا.

وأكدت أسرة سعد، أنه طلب منهم الذهاب إلى منزل والدته وأشقائه بمنطقة شبرا الخيمة للجلوس هناك لفترة قصيرة، والعودة إلى منزله بأكتوبر.

من جانبها، نظمت أسرة سعد احتفالية خاصة بالأغاني وتعليق لافتات تحمل عنوان “شبرا ترحب برجوعك لينا”.

 

على جانب آخر، كان مصدر مطلع كشف أن رئيس مباحث قسم شرطة النزهة انتهى من  إجراءات خروج المطرب الشعبي سعد الصغير  وأوضح المصدر أنه تم فحص وضع المطرب القانوني وأنه ليست عليه  قضايا أخرى بعد سداد الغرامات، وأضاف المصدر أن خروجه سيتم خلال ساعات.

وأكد الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي، أن الأخبار التي تم تداولها بشأن شطب عضوية الفنان سعد الصغير قد أخطأت في الوصف القانوني لحالة سعد الصغير، حيث إن المصطلح القانوني هو انتهاء عضويته دون أي تدخل من النقابة.

 

وأوضح أن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 نص في المادة 12، الفقرة (ج) على أن من بين حالات انتهاء العضوية بقوة القانون فقدان العضو لأي شرط من شروط العضوية. وبما أن الفنان سعد الصغير قد صدر ضده حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف والأمانة، فإنه بذلك قد فقد أحد شروط العضوية، مما أدى إلى انتهاء عضويته تلقائيًا دون الحاجة إلى قرار من النقابة.

 

وأضاف الدكتور محمد عبد الله أن مصطلح “شطب العضوية” لا ينطبق على سعد الصغير، حيث أن الشطب يتم في حال صدور عقوبة صدرت بقرار من مجلس تأديب النقابة، وهو ما لم يحدث  لأن سعد الصغير تم الحكم عليه من خلال حكم محكمة جنائية وليس من خلال قرار من مجلس تأديب، وبالتالي، فإن الوصف القانوني الصحيح لحالة سعد الصغير هو “انتهاء عضويته وليس شطب عضويته.

الإفراج عن سعد الصغير

وخرج الفنان سعد الصغير من قسم النزهة، بعد أن قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، قبول الاستئناف المقدم منه على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوى، وتخفيف الحكم لمدة 6 أشهر.

 

وكان قد ألقى القبض على سعد الصغير، بمطار القاهرة في 10 سبتمبر الماضي أثناء عودته من إحدى الحفلات بالخارج، وفي 17 سبتمبر الماضي بعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة سعد الصغير للمحاكمة الجنائية، أنكر سعد الصغير أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وأنه لا يشرب حتى السجائر، وأنه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب، وقال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.

 

وفي 25 نوفمبر الماضي عاقبت محكمة الجنايات سعد الصغير بالسجن 3 سنوات، واستأنف سعد الصغير على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما، وقضت محكمة الجنايات المستأنفة بتخفيف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.

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