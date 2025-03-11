سلوى عثمان: تكريم السيدة انتصار السيسي لي مدعاة للفخر والسعادة

بمناسبة اليوم العالمى للمرأة احتفل المجلس القومى للمرأة بهذه المناسبة ونظم احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح" تحت رعاية وتشريف السيدة انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية.

وعلى هامش هذه الاحتفاليه تم تكريم بعض النماذج النسائية الملهمة واللاتى أثرن فى المجتمع بنجاحهن في مجالات مختلفة وتم اختيار الفنانة سلوى عثمان لتكون الفنانة الوحيدة التي تم تكريمها في هذه الاحتفالية الكبيرة.

وقالت الفنانة سلوى عثمان عن تكريمها كان لى الشرف أن أكون ضمن هؤلاء السيدات الملهمات وتكريمي من السيدة الراقية انتصار السيسي مدعاة للسعادة والفخر.



وأضافت سلوى السيدة انتصار السيسي في منتهي الرقي والتواضع وكنت في غاية السعادة بتواجدي معها وتكريمها لي.

وأول هذه الأعمال مسلسل حكيم باشا والذي تلعب خلاله شخصية زوجة عم الفنان مصطفى شعبان والذي يلعب شخصية حكيم باشا هو كبير العائلة الذي يدير شؤونها.

وتظهر الفنانة سلوى عثمان خلال مسلسلات رمضان 2025 بثلاثة أوجه مختلفة، حيث تشارك في 3 أعمال درامية دفعة واحدة.

وتشارك في مسلسل مسلسل حياة أو موت مع الفنانة حنان مطاوع وتظهر من خلال دور عمة الفنانة حنان مطاوع ورنا رئيس وتقف بجانبهم مثل والدتهم نظرًا لأن والدتهم متوفاة.



وتشارك في مسلسل سيد الناس الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد وتلعب أحد الشخصيات الرئيسية في العمل، والعمل من بطولة عمرو سعد وإلهام شاهين وسلوى عثمان وخالد الصاوي وبشري وأحمد زاهر ومنة فضالي وإنجي وجدان وملك أحمد زاهر وأحمد فهيم، قصة خالد صلاح وسيناريو وحوار محمد سامي وإخراج محمد سامي.

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