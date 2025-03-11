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رياضة

دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يتعادل 1-1 أمام فينورد في الشوط الأول

انتر ميلان الايطالي،
انتر ميلان الايطالي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، إنتهى الشوط الأول كمن مباراة إنتر ميلان أمام فينورد روتردام الهولندي بالتعادل بهدف لكل منهما في اللقاء الذي يجمعهما ألان على ستاد جيوسيبي مياتزا، ضمن مواجهات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم ميلان بهدف في الدقيقة 8 عن طريق ماركوس تورام، ثم تعادل فينورد في الدقيقة 42 عن طريق جاكوب مودر.

تشكيل إنتر ميلان أمام فينورد

دخل فريق إنتر ميلان الإيطالي مباراته أمام فينورد بتشيكل مكون من:

في حراسة المرمى: يان سومير.

في خط الدفاع: بافارد، دي فيرجل، بيسيتشك، دومفيرس، كارلوس أوجستو.

في خط الوسط:  دافيد فراتيسي، هاكان أوجلو، مخيتاريان.

في خط الهجوم: مهدي طارمي، لاوتارو مارتنيز.

تشكيل فينورد الهولندي أمام إنتر ميلان

دخل فينورد مباراته أمام إنتر ميلان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيمون فيلينروبتر.

خط الدفاع: ريد، بييلين، بوينو، دافيد هانكو.

وسط الملعب: مودير، إيفانسيتش، سمال.

خط الهجوم: حاج موسى، أويدا، ايمن سليتي.

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طموحات انتر ميلان

ويسعى فريق إنتر ميلان خلال مباراته التي يخوضها أمام فينورد لتأكيد فوزه وحسم تأهله إلى دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وكان فريق إنتر ميلان أنهى مباراة الذهاب التي جمعته أمام نظيره فينورد، فائزًا بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الفريق الهولندي الأسبوع الماضي.

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