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رياضة

جماهير الزمالك تهتف لـ زيزو بعد القمة 130 (فيديو)

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

الأهلي والزمالك، هتفت جماهير الزمالك التي تواجدت خارج استاد القاهرة عقب مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك، للاعب الفريق أحمد سيد زيزو.

وهتفت الجماهير لزيزو مطالبة اللاعب بالبقاء في الزمالك وعدم الرحيل عن الفريق الأبيض.

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إلغاء مباراة الأهلي والزمالك في القمة 130

أعلن الحكم محمود بسيوني إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد انسحاب الأهلي وعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

وكانت أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي تتجه نحو ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة 130 بين  الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.

بيان الأهلي بشأن لقاء القمة

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي. 

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:

 


حكام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

حكم ساحة: محمود بسيوني

مساعد أول: أحمد توفيق طلب

مساعد ثان: سامي هلهل

حكم رابع: حمادة القلاوي

حكم الـ VAR: أحمد الغندور

مساعد الـ VAR أول: هاني عبدالفتاح

مساعد الـVAR ثاني: محمد الشناوي

 

 

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