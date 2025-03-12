إجمالي مبيعات سيارات النقل خلال شهر فبراير

استعرضت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، إجمالي مبيعات المركبات النقل خلال شهر فبراير الماضي والتي بلغت نحو 2027 سيارة جديدة زيرو تم بيعها في فبراير 2025.

ووفق ما نشرته الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، ارتفاع مبيعات سيارات النقل في فبراير 2025 مقارنة بشهر يناير الماضي الذي سجل 1793 سيارة نقل بفارق 234 سيارة نقل وجاءت مبيعات السيارات النقل وفق موديل السنة في مصر كالتالي:



تم بيع ما يقرب من 77 سيارة من موديل 2022.



تم بيع ما يقرب من 86 سيارة موديل 2023.



تم بيع ما يقرب من 272 سيارة موديل 2024.



تم بيع ما يقرب من 1592 سيارة موديل 2025.



ترتيب مبيعات النقل في فبراير بمصر

وجاء ترتيب مبيعات شركات النقل في فبراير الماضي بمصر كالتالي:

1- شيفروليه 1373 سيارة.

2- إيسوزو 112 سيارة.

3- ميتسوبيشى 96 سيارة.

4- تويوتا 88 سيارة.

5- مرسيدس 38 سيارة.





ترتيب مبيعات النقل في يناير الماضي بمصر

وكانت مبيعات النقل المرخص زيرو جديد في يناير الماضي قد بلغت 1793 سيارة نقل مما يعني أن مبيعات يناير أقل من فبراير , وجاء ترتيب مبيعات النقل في يناير الماضي وفق موديل السنة كالتالي:

تم بيع ما يقرب من 112 سيارة موديل 2022.

تم بيع ما يقرب من 77 سيارة نقل موديل 2023.

تم بيع ما يقرب من 339 سيارة موديل 2024.

تم بيع ما يقرب من 1265 سيارة نقل موديل 2025.

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