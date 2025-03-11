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موعد القرعة العلنية للتذاكر المجانية لموسم الحج

موسم الحج، فيتو
موسم الحج، فيتو

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن موعد القرعة العلنية للتذاكر المجانية لموسم الحج لعام ١٤٤٦ هـ لسنة ٢٠٢٥ للعاملين وأسرهم بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٠ بإدارة الشئون العامة بالإدارة العامة لشئون الأفراد والتأمينات بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران.

على أن يتم توزيعها على النحو التالي:

(٥٠) تذكرة مجانية للعاملين منحة من الشركة وتمنح التذكرة مرة واحدة للعامل طوال مدة خدمته.

(٥٠) تذكرة للأسر تحسب من استحقاقهم من التذاكر المجانية عن نفس السنة وذلك لمرة واحدة طوال مدة الخدمة.

الشروط:

. استيفاء الطلب من إدارة السجلات وإدارة التذاكر المجانية. (مرفق صورة

. عدم حصول العامل أو أحد أفراد أسرته لهذه الميزة من قبل.

. يسمح دخول الاقتراع العلني لفرد واحد من الأسرة سواء كان الزوجة أو الزوج أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين) ممن ينطبق في شأنهم أحكام لائحة التذاكر المجانية والمخفضة المعمول بها بالشركة القابضة لمصر للطيران

والشركات التابعة لها وذلك بهدف الاستفاده لأكبر عدد من الأسر

. يتم تقديم الطلب للعامل وطلب أخر لأحد أفراد أسرته ان وجد.

. إقرار الاعالة بالنسبة لأحد الوالدين.

المستندات المطلوبة:

1 - صورة ايصال سداد رسوم الحج عام ١٤٤٦ هـ لسنة ۲۰٢٥ سواء كان صادرًا من أقسام ومراكز الشرطة بالنسبة لحجاج القرعة أو صادر من الجهات المسموح لها من قبل الدولة بتنظيم رحلات الحج لهذا العام على أن يرفق أصل الإيصال للاطلاع عليه ثم إعادته.

٢- صورة تأشيرة حج ولا تقبل التأشيرة الصادرة للزيارة أو العمل خلال موسم الحج على أن يرفق جواز السفر للاطلاع عليه ثم إعادته.

موعد قبول الطلبات

يتم تقديم الطلبات بإدارة الشئون العامة بالإدارة العامة لشئون الأفراد والتأمينات بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران ومقرها مبنى البرج الدور الثالث - مطار القاهرة الدولى بجوار صالة 1 وصول).

... وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق ۲۰٢٥/٣/١٦ حتى الأحد الموافق ۲۰۲٥/٤/١٣ وذلك عن طريق صاحب الطلب أو المندوب المعتمد من كل شركة ولن تقبل الطلبات الغير مستوفاه بعد الموعد المحدد.

في حالة تعذر سفر أي من العاملين أو أسرهم من أداء فريضة الحج لأى سبب من الأسباب يجب عليه أن يبلغ اعتذاره.

 

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