الأربعاء 12 مارس 2025
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ثقافة وفنون

الجمهور يتفاعل مع مشاهد تهديدات نيكول سابا في "وتقابل حبيب"

نيكول سابا
نيكول سابا

مسلسلات رمضان 2025، تصدرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا التريند الأول على موقع التدوينات القصيرة (X – تويتر سابقا) بعد عرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل "وتقابل حبيب" خاصة أن الحلقة تضمنت عددا من المشاهد القوية بينها وبين ياسمين عبد العزيز.
 


وتداول عدد كبير من رواد "إكس" صورا ومشاهدا من الحلقة وخاصة مشاهد نيكول سابا التي هددت فيها ياسمين عبد العزيز وخالد سليم بكل قوة و"قسوة" وعلق الجمهور على المشاهد ووصفوها "الجبروت" كما كانت التعليقات كالتالي: "رقية العسكري مش سهلة أبدا" و"رقية العسكري معدية القطار" و"لما الضراير يقفلوا الشارع" و"الخناقة دي محتاجة 100 إعادة نيكول سابا أبدعت" و"رقية العسكري دي مش بتهزر خناقة شوارع دي ولا أيه".

 

يذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة كلا من ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم ومحمود ياسين وأنوشكا وبسنت شوقي وصلاح عبد الله ومنة عرفة وإنجي كيوان والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري ومن إنتاج سينرجي.

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نيكول سابا ياسمين عبدالعزيز الحلقة 12 من وتقابل حبيب خالد سليم مسلسلات رمضان اخبار الفن

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